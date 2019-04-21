اليوم, :, عيد, الفصح, المجيد, حسب, التقويم, الغربي..كل, عام, وانتم, بالف, خير,

تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد حيث سيقام في الكنائس القداس الاحتفالي بعيد القيامة .

وفي القدس سيقام القداس في كنيسة القيامة بمشاركة المئات من الحجاج والمؤمنين من دول مختلفة .وبهذه المناسبة تتقدم الصنارة الى ابناء الطوائف المسيحية المحتفلين في البلاد وفي كافة انحاء المعمورة باحر التهاني والتبريكات وكل عام والجميع بخير ..