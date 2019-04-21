اليوم, :, عيد, الفصح, المجيد, حسب, التقويم, الغربي..كل, عام, وانتم, بالف, خير,

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شارك اليوم العشرات من المسنين في عرابه بمهرجان احتفالي بيوم المسن في القاعة...
يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ...
وقع مساء السبت حادث طرق مروع على شارع رقم 90 منطقة غور الاردن بين سيارة خصوصية...
اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً باطلاق نار مساء السبت في البلدة القديمة بمدينة عكا...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 21 عاماً , اصيب بجراح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل وقع حادث طرق...
اصيب رجل بالخمسينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في عين ماهل مساء...
حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في...