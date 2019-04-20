يوفنتوس, بطلًا, للكالتشيو, بثنائية, في, فيورنتينا,

توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على فيورنتينا، اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الـ 33 من عمر الكالتشيو.

افتتح نيكولا ميلينكوفيتش، أهداف المباراة في الدقيقة 6 لصالح فيورنتينا، فيما تعادل أليكس ساندرو في الدقيقة 37 لليوفي، وضاعف بيزيلا النتيجة ليوفنتوس، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 53.وبهذا الفوز ضمن يوفنتوس، حصد لقب الكالتشيو بعد وصوله للنقطة رقم 87، بفارق 20 نقطة عن نابولي بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة بالمركز العاشر.