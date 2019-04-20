عكا:اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, البلدة, القديمة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي بنهاريا لاستكمال العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة .ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً باطلاق نار مساء السبت في البلدة القديمة بمدينة عكا .

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