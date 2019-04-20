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صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت جريدة ألمانية أن إسرائيل أبدعت صاروخا جديدا أسرع من الصوت من فئة جو - أرض.  وقالت جريدة "تيليبوليس" إن الجيش الإسرائيلي استخدم الصواريخ الجديدة المسماة "رامبيغ" لقصف محافظة حماة السورية في الأسبوع الماضي.  وأشارت إلى أن الإسرائيليين يجدون الصواريخ الجديدة قادرة على "خداع" وسائط الدفاع الجوي الروسية الموجودة في سوريا ومنظومة "إس-300" بوجه خاص.  وذكرت الجريدة الإلكترونية الألمانية أن صاروخ "رامبيغ" الذي أعلنت إسرائيل عن وجوده في يونيو/حزيران الماضي يزن 570 كيلوغراما ويبلغ طوله 4.5 متر ويصل مداه إلى 150 كيلومترا.  وصمم صاروخ "رامبيغ" لقصف أهداف تحميها وسائط الدفاع الجوي ولتدمير المخابئ تحت الأرض. ويحمل صاروخ "رامبيغ" رأسين مدمرين يمكنهما أن ينفجرا بالتعاقب.
صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا




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