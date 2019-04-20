كلمات متعلقةصاروخ, إسرائيلي, لمواجهة, "إس-300", في, سوريا,
اعلنت الخارجية الفلسطينية أن أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل...
دعت واشنطن اليوم السبت، إلى ضرورة منع وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا. وقالت...
دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع...
أعلن مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن بلاده ستقترح...
ألقت السلطات التركية القبض على اثنين وصفتهما بأنهما من عناصر المخابرات...
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة الجمعة، وطالب...
بينما اجتاحت النيران كاتدرائية نوتردام التي تعود لمئات السنين، مهددة كنوزا...
في مصر تفتتح غدا مراكز الاقتراع في الاستفتاء على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس...
عادت عائلة فلسطينية لاجئة في سوريا مكونة من امرأة وطفليها إلى منزلهم في مدينة...
قالت السلطات الفرنسية، الخميس، إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء...