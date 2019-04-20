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اصابة 4 اشخاص في حادث مروع على شارع 90



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وقع مساء السبت حادث طرق مروع على شارع رقم 90 منطقة غور الاردن بين سيارة خصوصية وسيارة اسعاف فلسطينية .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الحادث المروع وقع جراء اصطدام وجهاً لوجه , الطواقم الطبية نقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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