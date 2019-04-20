اصابة, 4, اشخاص, في, حادث, مروع, على, شارع, 90,

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اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً باطلاق نار مساء السبت في البلدة القديمة بمدينة عكا...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 21 عاماً , اصيب بجراح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل وقع حادث طرق...
اصيب رجل بالخمسينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في عين ماهل مساء...
حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في...
توفي صباح اليوم السبت الشاب نبيل اكرم ابو زايد الطوري من مدينة اللد , متأثراً...
شارك صباح اليوم العشرات من الشباب بمسيرة للدراجات الناريه والتراكتورونات...
لقي شاب يبلغ من العمر 24 عاماً مصرعه واصيبت شابة اخرى بجراح متوسطة , اثر حادث طرق...