تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-20 22:17:04 يوفنتوس بطلًا للكالتشيو بثنائية في فيورنتينا |  2019-04-20 21:30:03 عكا:اصابة شاب باطلاق نار في البلدة القديمة |  2019-04-20 23:09:18 صاروخ إسرائيلي لمواجهة "إس-300" في سوريا |  2019-04-20 23:04:29 اصابة 4 اشخاص في حادث مروع على شارع 90 |  2019-04-20 19:29:23 والدة جيجي حديد: إبنتي مثلية! |  2019-04-20 19:21:28 اصابة شاب بحادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة في اكسال |  2019-04-20 19:14:35 السلطة الفلسطينية تعارض صفقة القرن اذا لم تتضمن حل الدولتين |  2019-04-20 19:08:05 اصابة شاب بجراح خطيرة جراء بانقلاب تراكترون في المغار |  2019-04-20 18:31:21 اصابة رجل(50 عاما) باطلاق نار في عين ماهل |  2019-04-20 16:01:20 سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة |  2019-04-20 15:49:59 حريق كبير في منزل بمدينة عرابة |  2019-04-20 14:44:00 اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط |  2019-04-20 13:16:21 وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا |  2019-04-20 13:30:08 احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه! |  2019-04-20 13:27:56 10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها! |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

والدة جيجي حديد: إبنتي مثلية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترفت ​يولاندا حديد​ والدة عارضة الأزياء العالمية ​جيجي حديد​ أنها تعتقد أن ابنتها مثلية لأنها كانت تحب ارتداء قمصان كرة السلة الفضفاضة عند ذهابها إلى المدرسة.

وتم اكتشاف حديثاً مقطع من The Real Housewives of Beverly Hills من بطولة جيجي وشقيقتها بيلا في الموسم الثالث الذي تم بثه عام 2012، ويظهر المقطع يولاندا وهي تخبر ابنتها بأنها تعتقد أن خياراتها في أزياء الفتاة المسترجلة في الصف الثالث تعني أنها كانت شاذة، وفي نفس المشهد الذي يحدث في مطبخ منزل العائلة في كاليفورنيا، تناقش جيجي ووالدتها رغبة عارضة الأزياء الناشئة في العودة إلى فريق ناديها لكرة الطائرة، مع اعتراف يولاندا بأنها تخشى من أن الرياضة ستجعل ابنتها عريضة، حيث أخبرتها “الكرة الطائرة هي رياضة ذكورية للغاية”.
ومن الجدير بالذكر أن جيجي وجدت طرقاً للتعبير عن حبها للرياضة بالإضافة الى مهنتها كعارضة أزياء، حيث شاركت في بطولة Sports Illustrated Beach لكرة الطائرة في ميامي، وحصلت على الصدارة في المسابقة بأكملها، بالإضافة إلى ظهورها في مجموعة تصميمات رياضية من تعاونها مع Tommy Hilfiger.
والدة جيجي حديد: إبنتي مثلية!




كلمات متعلقة

والدة, جيجي, حديد:, إبنتي, مثلية!,

تابعونــا

احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه! احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه! 2019-04-20 | 13:30:08

تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل...

عباس النوري يهاجم “باب الحارة”: صدّر الكثير من النجوم “بطعمة وبلا طعمة” عباس النوري يهاجم “باب الحارة”: صدّر الكثير من النجوم “بطعمة وبلا طعمة” 2019-04-20 | 10:14:17

أعلن الممثل السوري عباس النوري أنه هجر المسلسل الأكثر شهرة «باب الحارة»، مؤكداً...

حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية والموسيقية في أغنية "فديته"‎ حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية والموسيقية في أغنية "فديته"‎ 2019-04-19 | 07:01:01

رؤية موسيقية ولحنية جديدة، يطرحها الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير...

نانسي عجرم تنشر صورة طريفة لزوجها.. شاهدوا ما ارتداه؟ نانسي عجرم تنشر صورة طريفة لزوجها.. شاهدوا ما ارتداه؟ 2019-04-19 | 15:57:00

فاجأت الفنانة ​نانسي عجرم​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل...

أحمد فهمي يشيد بنوال الزغبي: وشك كان حلو قوي عليا أحمد فهمي يشيد بنوال الزغبي: وشك كان حلو قوي عليا 2019-04-19 | 09:07:57

عبّر الفنان ​أحمد فهمي​ عن سعادته بأداء الفنانة اللبنانية نوال الوغبي تتر...

قبلة من نادين نسيب نجيم لجمهورها! قبلة من نادين نسيب نجيم لجمهورها! 2019-04-18 | 12:00:50

وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشكر لجمهورها ومتابعيها على دعمهم المستمر...

مكسيم خليل يشوّق الجمهور لـ "صانع الأحلام"- فيديو مكسيم خليل يشوّق الجمهور لـ "صانع الأحلام"- فيديو 2019-04-18 | 10:24:32

نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان...

القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 القائمة الكاملة للمسلسلات السورية والخليجية والمصرية المنتظرة في رمضان 2019 2019-04-17 | 17:48:37

المسلسلات السورية في رمضان 2019 ترجمان الاشواق، حرملك، سلاسل ذهب، حقيقه صمت، باب...

الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور الزمن يقسو على الفنانة رغدة في أحدث ظهور 2019-04-17 | 15:50:16

شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بصورة جمعتها بالفنانة السورية...

خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي خمنوا كم بلغ ثمن فستان هيفا وهبي 2019-04-17 | 14:50:47

استطاعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ أن تثير إعجاب متابعيها بفضل إطلالتها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال هيفاء وهبي محاولة اختطاف باريس فرنسا شرطة مركز . لبنان النجمة سلاح الرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلمحطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيدانكفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة "هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لتأهل تاريخي والاطاحة بفولفسبورجنتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com