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اصابة شاب بحادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة في اكسال



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افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 21 عاماً , اصيب بجراح متوسطة جراء حادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة خصوصية في بلدة اكسال مساء اليوم السبت .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .
اصابة شاب بحادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة في اكسال




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