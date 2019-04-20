اصابة, شاب, بحادث, طرق, بين, دراجة, كهربائية, وسيارة, في, اكسال,

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شاب يبلغ من العمر 21 عاماً , اصيب بجراح متوسطة جراء حادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة خصوصية في بلدة اكسال مساء اليوم السبت .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .