السلطة, الفلسطينية, تعارض, صفقة, القرن, اذا, لم, تتضمن, حل, الدولتين,

اعلنت الخارجية الفلسطينية أن أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين، مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وأوربيا ودوليا. واعتبرت الوزارة ان فريق الرئيس دونالد ترامب يواصل حملته الدعائية المضللة للرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين والعالمين العربي والإسلامي، عبر الإدلاء بتصريحات ومواقف إعلامية بشأن صفقة القرن.

جاء ذلك تعقيبا على ما قاله موفد الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في سياق مقابلة مع شبكة سكاي نيوز باللغة العربية، من ان خطة السلام الامريكية ليست كفيلة لوحدها بوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونوه بان كل طرف يفهم مبدأ حل الدولتين بصورة مغايرة وانه لا طائل من استخدام مصطلح لم يؤد ابدا الى تحقيق السلام. وأضاف غرينبلات انه يتعين على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد للمفاوضات، محذرا من انهما اذا ما رفضا التفاوض فسيفوتان فرصة وخاصة الفلسطينيين.وفي سياق متصل صرح القيادي البارز في حركة حماس، خليل الحيّة، أن الأمم المتحدة تنفذ ببطء بعض بنود تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، مطالبًا المنظمة الأممية بالإسراع في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت في غزة. ويفيد مراسلنا ان الفصائل الفلسطينيّة واسرائيل توصلتا بوساطة مصريّة، الشهر الماضي، الى تفاهمات لتثبيت التهدئة.