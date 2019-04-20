اصابة, شاب, بجراح, خطيرة, جراء, بانقلاب, تراكترون, في, المغار,

السائق (19عام من المغار) الذي أصيب بإصابات صعبة (وفق مصادر طبية) فنقل على متن مروحية إلى مستشفى رامبام.
أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان ومحقق مختص حوادث طرق يحقق في ملابسات الحادث.
السائق (19عام من المغار) الذي أصيب بإصابات صعبة (وفق مصادر طبية) فنقل على متن مروحية إلى مستشفى رامبام.
أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان ومحقق مختص حوادث طرق يحقق في ملابسات الحادث.
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