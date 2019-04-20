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اصابة شاب بجراح خطيرة جراء بانقلاب تراكترون في المغار



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل وقع حادث طرق ذاتي حيث لسبب ما زال غير واضح فقد سائق تراكترون السيطرة عليه فإنقلب، في حقل زيتون في المغار.

السائق (19عام من المغار) الذي أصيب بإصابات صعبة (وفق مصادر طبية) فنقل على متن مروحية إلى مستشفى رامبام.

أفراد من الشرطة وصلوا الى المكان ومحقق مختص حوادث طرق يحقق في ملابسات الحادث.

اصابة شاب بجراح خطيرة جراء بانقلاب تراكترون في المغار




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