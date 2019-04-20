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اصابة رجل(50 عاما) باطلاق نار في عين ماهل



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اصيب رجل بالخمسينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في عين ماهل مساء اليوم السبت.

وجاء في بيان الشرطة ان مجهول اطلق النار على الرجل ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق والبحث عن الجناة.

اصابة رجل(50 عاما) باطلاق نار في عين ماهل




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