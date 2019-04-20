اصابة, رجل(50, عاما), باطلاق, نار, في, عين, ماهل,

اصيب رجل بالخمسينيات من عمره بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في عين ماهل مساء اليوم السبت.

وجاء في بيان الشرطة ان مجهول اطلق النار على الرجل ، الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق والبحث عن الجناة.