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سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة



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حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة وفد من السفارة بحضور الملحق التجاري والملحق السياسي .


جاءت الزيارة بمبادرة منتدى رجال الاعمال العرب ورئيسه السيد جمال خطيب ابو وسيم .


تناولت الجلسة مواضيع عديدة منها الدور التاريخي لنضال شعب ڤيتنام . كما تم بحث سُبل التعاون بين مجلس الرينة المحلي مع جهات ڤيتنامية مماثلة في المستقبل في المجالات التربوية والثقافية. 

 

من جهته وجّه السفير الڤيتنامي دعوة رسمية لرئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول وأعضاء المجلس المحلي لزيارة ڤيتنام والتعرف على نمط الأداء البلدي للسلطات المحلية هناك.

 

كما ووعد السفير بناءً على طلب رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول ببدأ مسار فوري لتوأمة قرية الرينة مع مدينة ڤيتنامية .  





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