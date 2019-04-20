تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-20 16:01:20 سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة |  2019-04-20 15:49:59 حريق كبير في منزل بمدينة عرابة |  2019-04-20 14:44:00 اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط |  2019-04-20 13:16:21 وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا |  2019-04-20 13:30:08 احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه! |  2019-04-20 13:27:56 10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها! |  2019-04-20 13:23:41 واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا |  2019-04-20 13:19:46 مسيرة للدراجات النارية والتراكترونات باراضي الروحة |  2019-04-20 10:11:57 لا تبقَ بالسرير طويلاً.. 5 مفاهيم خاطئة عن النوم |  2019-04-20 09:57:33 رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل |  2019-04-20 09:40:28 مصرع شاب (24 عاماً)في حادث طرق مروع قرب الرملة |  2019-04-20 07:02:21 اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر |  2019-04-20 07:01:06 حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة |  2019-04-19 07:01:01 حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية والموسيقية في أغنية "فديته"‎ |  2019-04-20 07:06:24 جوارديولا يجدد دعمه للفيديو.. ويرشح أياكس لإسقاط توتنهام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق كبير في منزل بمدينة عرابة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من طابقين بمدينة عرابه وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الثاني وان دخان كثيف داخل المنزل .لم يبلغ عن عالقين او اصابات حتى الان وتعمل الطواقم على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المنزل.
حريق كبير في منزل بمدينة عرابة




كلمات متعلقة

حريق, كبير, في, منزل, بمدينة, عرابة,

تابعونــا

سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة 2019-04-20 | 16:01:20

حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة...

اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط 2019-04-20 | 14:44:00

أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في...

وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا 2019-04-20 | 13:16:21

توفي صباح اليوم السبت الشاب نبيل اكرم ابو زايد الطوري من مدينة اللد , متأثراً...

مسيرة للدراجات النارية والتراكترونات باراضي الروحة مسيرة للدراجات النارية والتراكترونات باراضي الروحة 2019-04-20 | 13:19:46

شارك صباح اليوم العشرات من الشباب بمسيرة للدراجات الناريه والتراكتورونات...

مصرع شاب (24 عاماً)في حادث طرق مروع قرب الرملة مصرع شاب (24 عاماً)في حادث طرق مروع قرب الرملة 2019-04-20 | 09:40:28

لقي شاب يبلغ من العمر 24 عاماً مصرعه واصيبت شابة اخرى بجراح متوسطة , اثر حادث طرق...

اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر 2019-04-20 | 07:02:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من...

حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة 2019-04-20 | 07:01:06

يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر...

رغم تهديد إسرائيل- خطوة سورية إيرانية جديدة رغم تهديد إسرائيل- خطوة سورية إيرانية جديدة 2019-04-20 | 07:00:54

على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة لسوريا، فإن الأخيرة ستقوم بخطوة...

الناصرة:الطوائف المسيحية حسب التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة الناصرة:الطوائف المسيحية حسب التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة 2019-04-20 | 07:00:47

شارك المئات من ابناء الطوائف الغربية في مدينة الناصرة ليلة امس الجمعة في مراسم...

قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!! قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!! 2019-04-19 | 18:53:51

اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات شارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة عابد زيدان اسراء اطلاق نار العفولة المحطة المركزية الناصرةمقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك رهط التزام تام اضراب يوم الارض الخالد اغلاق محلات تجارية مؤسسات مدينة شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش اعدادية ابطوف مدرسة تخريج طلاب الفوج التاسع عشر 19 اجتفال مدينة عرابة ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةاطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الطلاب العرب جامعة تل ابيب غابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com