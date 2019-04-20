حريق, كبير, في, منزل, بمدينة, عرابة,

افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من طابقين بمدينة عرابه وطواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الثاني وان دخان كثيف داخل المنزل .لم يبلغ عن عالقين او اصابات حتى الان وتعمل الطواقم على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المنزل.

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