اصابة, شاب, سقط, عن, ارتفاع, في, رهط,

أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في مدينة رهط .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الشاب وصل الى احد المراكز الطبية في المدينة وهو مصاب في جميع انجاء جسمه , سيارة اسعاف وصلت للمركز وقامت بنقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .