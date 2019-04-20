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اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط



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أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في مدينة رهط .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الشاب وصل الى احد المراكز الطبية في المدينة وهو مصاب في جميع انجاء جسمه , سيارة اسعاف وصلت للمركز وقامت بنقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .
اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط




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