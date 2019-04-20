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احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل الأغاني المقرر أن يتضمنها.

وأعلنت أحلام رسميًا عبر حسابها على “تويتر” أنها بدأت الرحلة الثالثة للألبوم ووعدت محبّيها بعمل يليق بهم فكتبت: “بدأت اليوم الرحله الثاله للالبوم ادعوا لي واوعدكم بالبوم لايليق الا بجمهوري”.

 تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحلام الفنية كان كليب أغنية “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، وكانت قد صوّرته في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.
احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه!




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