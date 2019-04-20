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10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر الطحينة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما تحتوي على كميات وفيرة من البروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم والألياف الغذائية.

وتتكون الطحينة، التي يعشقها الكثير من الناس خاصة في الشرق الأوسط، من السمسم المحمص المطحون، وهي تنقسم إلى نوعين: الأول يكون فيه السمسم غير مقشر وهو النوع الأكثر فائدة، أما النوع الثاني فيكون فيه السمسم مقشراً.
وإلى جانب مذاقها اللذيذ واستخداماتها المتعددة كمقبل مع اللحوم والدجاج المشوي والأسماك وتناولها على شرائح الخبز المحمص كوجبة صحية ومفيدة، تتميز الطحينة بـ10 فوائد مذهلة ستجعلكم تحرصون على تناولها بانتظام، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة وهي كالآتي:
1-خفض ضغط الدم
بفضل احتوائها على البوتاسيوم، تساهم الطحينة في خفض ضغط الدم، كما أنها تساعد على تقليل الالتهابات بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيها.
2- تحسين صحة القلب
تحتوي بذور السمسم والتي تستخدم في تصنيع الطحينة، على مادتي "السمسمولين" و"السمسمين" واللتين تساعدان في منع أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تزيلان الترسبات داخل الشرايين.

الطحينة3-ضبط معدل الكوليسترول بالدم
تساعد مادة "الفيتوستيرول" الموجودة في الطحينة على خفض معدل الكوليسترول الضار بالجسم. وعلى الرغم من أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها دهون جيدة ومفيدة للصحة.
4- المحافظة على التوازن الهرموني
تلعب الطحينة دوراً هاماً في السيطرة على التغيرات الهرمونية وتقليلها، وتحافظ على التوازن الهرموني، لاسيما عند النساء اللواتي تجاوزن الـ40 من العمر.
5-علاج التهاب المفاصل
بسبب غناها بأحماض أوميغا 3، إذ لهذه الأحماض دور محوري في منع ظهور التهابات المفاصل في جميع أنحاء الجسم.

6- تحسين صحة العظام
تحتوي الطحينة على معادن مختلفة مثل النحاس والفوسفور والكالسيوم والحديد، والتي تساعد في تحسين كثافة العظام ومنع الإصابة بالهشاشة مع التقدم في العمر.
7- إنقاص الوزن
على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون، إلا أن الطحينة تساعد في إنقاص الوزن وذلك بفضل احتوئها على البروتين الذي يجعل الإنسان يشعر بالشبع، وبالتالي تحد من الحاجة إلى تناول وجبات وجبات خفيفة باستمرار.
8- تحسين مناعة الجسمنظراً لغناها بعدد كبير من المعادن المفيدة، مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس، تساعد الطحينة في مكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وتسهل إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للجراثيم.
9-تحسين صحة المخ
تحتوي الطحينة على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية التي تلعب دوراً هاما في تطور الأنسجة العصبية بالجسم، كما يساعد ذلك في تحسين صحة المخ وإبطاء مظاهر الشيخوخة كالإصابة بالزهايمر.
10- مكافحة السرطان
تلعب الطحينة دوراً كبيراً في مكافحة السرطان لاحتوائها على مضادات للأكسدة من بينها "اللجنان" والتي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواعه المرتبطة بالهرمونات، بما في ذلك سرطان الثدي والرحم والمبايض والبروستاتا.
10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها!




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