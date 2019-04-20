رونالدو, يرد, على, أنباء, الرحيل, عن, يوفنتوس,

ألقت هزيمة يوفنتوس أمام نظيره أياكس أمستردام، والخروج من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بظلالها على البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري.

وقالت تقارير صحفية عقب المباراة، إن رونالدو يفكر في الرحيل عن صفوف يوفنتوس بالفترة المقبلة، بعدما ظهر في حالة غضب شديدة من زملائه الذين وصفهم الدون بأنهم افتقدوا للشجاعة أمام أياكس.وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، إن المهاجم البرتغالي قال لزملائه: "بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط".وأشارت إلى أن تلك الكلمات تؤكد عزم كريستيانو رونالدو، على البقاء داخل الفريق.يشار إلى أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس قبل مباراة اليوم أمام فيورنتينا، أن رونالدو هو مستقبل الفريق، في إشارة إلى بقاء اللاعب.وانضم كريستيانو إلى صفوف يوفنتوس، في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 112 مليون يورو، وبعقد يمتد 4 سنوات، يحصل فيها البرتغالي على 30 مليون يورو كراتب سنوي.