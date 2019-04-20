رونالدو, يرد, على, أنباء, الرحيل, عن, يوفنتوس,

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يسعى يوفنتوس الإيطالي لتكرار زيارته إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات...
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، استمراره في دعم تقنية...
يعود النجم البرازيلي السابق لفريق ليفربول، واللاعب الحالي لبرشلونة الإسباني،...
دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، إلى تغيير طريقة...
كشف موقع "sport.es" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن فريقه الحالي نادي...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل جولة الإياب للدور ربع النهائي...
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كشفت مجلة Time الأميركية عن قائمة بأكثر الأشخاص تأثيراً في عام 2019 والتي ينتظرها...
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