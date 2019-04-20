مسيرة, للدراجات, النارية, والتراكترونات, باراضي, الروحة,

شارك صباح اليوم العشرات من الشباب بمسيرة للدراجات الناريه والتراكتورونات والمركبات حيث كانت انطلاقة المشاركون من ساحة السوق البلدي بام الفحم. استهلت المسيرة بكلمة ترحيبية وشرح واف حول برنامج، مضامين واهداف المسيرة من قبل مركز الفعالية الناشط الاجتماعي زكريا اغباريه متطرقا لاهمية الحذر والامان على الطرق وعدم ازعاج الاخرين تمشياً مع ديننا الحنيف وضرورة الحاجه لأن يمارس ابنائنا هواياتهم بالأماكن المعدٌة لذلك بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان والساحات العامة .

ومن ثم أنطلقت المسيره بمرافقة المتطوعين من المشفى النور وذلك من خلال التجول والسفر في الطبيعية الخلابة .يشار ان اهدف الفعالية تمحورت حول العمل على تعزيز الانتماء للمجتمع واهله والعمل على مناهضة ظواهر العنف المستشري به من خلال تكاتف العديد من الاطر الرسمية والاجتماعية والدينية جنبا إلى جنب مع شبابنا شباب المستقبل .ان التفاعل منقطع النظير من المشاركين ان دل على شيء فانه يدل على تعطش شبابنا للعمل الجماهيري نحو النهوض والرقي في التعامل وتقبل الاخر .سادت اجواء من التآخي والمحبة والمؤازرة بين جميع المشاركين حيث عبروا عن مدى ساعدتهم ورضاهم مطالبين الاستمرار في نهج وتبني هذا النمط من العمل والفعاليات.