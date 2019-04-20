وفاة, الشاب, نبيل, الطوري, من, اللد, متأثراً, باصابته, بحادث, طرق, في, رومانيا,

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حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في...
شارك صباح اليوم العشرات من الشباب بمسيرة للدراجات الناريه والتراكتورونات...
لقي شاب يبلغ من العمر 24 عاماً مصرعه واصيبت شابة اخرى بجراح متوسطة , اثر حادث طرق...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من...
يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر...
على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة لسوريا، فإن الأخيرة ستقوم بخطوة...
شارك المئات من ابناء الطوائف الغربية في مدينة الناصرة ليلة امس الجمعة في مراسم...
اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا...