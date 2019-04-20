تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-20 16:01:20 سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة |  2019-04-20 15:49:59 حريق كبير في منزل بمدينة عرابة |  2019-04-20 14:44:00 اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط |  2019-04-20 13:16:21 وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا |  2019-04-20 13:30:08 احلام تزف خبرًا سعيدًا لجمهورها.. تعرف عليه! |  2019-04-20 13:27:56 10 فوائد صحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها! |  2019-04-20 13:23:41 واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا |  2019-04-20 13:19:46 مسيرة للدراجات النارية والتراكترونات باراضي الروحة |  2019-04-20 10:11:57 لا تبقَ بالسرير طويلاً.. 5 مفاهيم خاطئة عن النوم |  2019-04-20 09:57:33 رجل أعمال إماراتي يدعو دول الخليج للتعاون مع إسرائيل |  2019-04-20 09:40:28 مصرع شاب (24 عاماً)في حادث طرق مروع قرب الرملة |  2019-04-20 07:02:21 اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر |  2019-04-20 07:01:06 حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة |  2019-04-19 07:01:01 حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية والموسيقية في أغنية "فديته"‎ |  2019-04-20 07:06:24 جوارديولا يجدد دعمه للفيديو.. ويرشح أياكس لإسقاط توتنهام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توفي صباح اليوم السبت الشاب نبيل اكرم ابو زايد الطوري من مدينة اللد , متأثراً باصابته جراء حادث طرق مروع في رومانيا قبل عامين .


يشار الى أن الشاب كان طالباً للطب في في احدى الجامعات الرومانيا , واصيب اثر حادث طرق مروع قبل عامين اودى بحياة الشاب احمد دهامشة من كفركنا ومحمد جبرين من اللد .
وفاة الشاب نبيل الطوري من اللد متأثراً باصابته بحادث طرق في رومانيا




كلمات متعلقة

وفاة, الشاب, نبيل, الطوري, من, اللد, متأثراً, باصابته, بحادث, طرق, في, رومانيا,

تابعونــا

سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة سفير ڤيتنام في البلاد يزور مجلس محلي الرينة 2019-04-20 | 16:01:20

حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة...

حريق كبير في منزل بمدينة عرابة حريق كبير في منزل بمدينة عرابة 2019-04-20 | 15:49:59

افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من...

اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط اصابة شاب سقط عن ارتفاع في رهط 2019-04-20 | 14:44:00

أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في...

مسيرة للدراجات النارية والتراكترونات باراضي الروحة مسيرة للدراجات النارية والتراكترونات باراضي الروحة 2019-04-20 | 13:19:46

شارك صباح اليوم العشرات من الشباب بمسيرة للدراجات الناريه والتراكتورونات...

مصرع شاب (24 عاماً)في حادث طرق مروع قرب الرملة مصرع شاب (24 عاماً)في حادث طرق مروع قرب الرملة 2019-04-20 | 09:40:28

لقي شاب يبلغ من العمر 24 عاماً مصرعه واصيبت شابة اخرى بجراح متوسطة , اثر حادث طرق...

اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر 2019-04-20 | 07:02:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من...

حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة 2019-04-20 | 07:01:06

يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر...

رغم تهديد إسرائيل- خطوة سورية إيرانية جديدة رغم تهديد إسرائيل- خطوة سورية إيرانية جديدة 2019-04-20 | 07:00:54

على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة لسوريا، فإن الأخيرة ستقوم بخطوة...

الناصرة:الطوائف المسيحية حسب التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة الناصرة:الطوائف المسيحية حسب التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة 2019-04-20 | 07:00:47

شارك المئات من ابناء الطوائف الغربية في مدينة الناصرة ليلة امس الجمعة في مراسم...

قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!! قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!! 2019-04-19 | 18:53:51

اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة منيوم العطاء قرية طرعان مشاركة واسعة اهالي القرية رئيس المجلس عماد دحلة شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وستعايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة يوسق . ابو جامع الشيخ رهط الحركة الاسلامية الشق الشمالي اعتقال نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي اشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com