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يوفنتوس يخطط لصفقة جديدة من ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى يوفنتوس الإيطالي لتكرار زيارته إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع لاعب جديد، بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل الموسم الماضي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس في حاجة إلى صانع ألعاب بجانب لاعب وسطه، ميراليم بيانيتش، موضحا أنه وجد ضالته في الدولي الإسباني، إيسكو. ويمتلك إيسكو جميع الصفات التي يحتاجها يوفنتوس في صانع الألعاب، إضافة لخبراته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز بـ4 ألقاب مع ريال مدريد، بجانب أنه متفاهم مع كريستيانو رونالدو، وقد يشكل معه ثنائيا مميزا. يوفنتوس ليس وحده المهتم بخدمات إيسكو، وإنما أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يرغب مدربه بيب جوارديولا في استقدام النجم الإسباني لملعب الاتحاد.
ويسعى يوفنتوس للإسراع في التقدم بعرض رسمي لريال مدريد قبل دخول أكثر من نادٍ في الصفقة، وبالتالي فتح مزاد على اللاعب.
وأكدت تقارير أن يوفنتوس مستعد لدفع ما بين 80 إلى 85 مليون يورو للفوز بخدمات الدولي الإسباني.
جدير بالذكر أن ريال مدريد مهتم للغاية بخدمات إيدين هازارد (تشيلسي) وكريستيان إريكسن( توتنهام)، وفي حال تعاقده مع أي منهما فإن ذلك سيدفع إيسكو للرحيل.
يوفنتوس يخطط لصفقة جديدة من ريال مدريد




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