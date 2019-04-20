مصرع, شاب, (24, عاماً)في, حادث, طرق, مروع, قرب, الرملة,

وجاء في بيان الشرطة أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية , الطواقم الطبية نقلت المصابين الى مستشفى شيبا تل هشومير وتم اعلان وفاة الشاب متاثراً بجراحه الخطيرة والشابة وصفت حالتها بالمتوسطة .شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي شاب يبلغ من العمر 24 عاماً مصرعه واصيبت شابة اخرى بجراح متوسطة , اثر حادث طرق مروع غلى شارع 431 قرب مدينة الرملة صباح اليوم السبت .

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