مصرع, شاب, (24, عاماً)في, حادث, طرق, مروع, قرب, الرملة,

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حل يوم الخميس سفير دولة ڤيتنام في البلاد السيد (do minh hung) , مجلس محلي الرينة ورافقة...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"حريق شب في منزل مكون من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بجراح متوسطة اثر سقوطه عن ارتفاع ظهر اليوم السبت في...
توفي صباح اليوم السبت الشاب نبيل اكرم ابو زايد الطوري من مدينة اللد , متأثراً...
شارك صباح اليوم العشرات من الشباب بمسيرة للدراجات الناريه والتراكتورونات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من...
يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر...
على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة لسوريا، فإن الأخيرة ستقوم بخطوة...
شارك المئات من ابناء الطوائف الغربية في مدينة الناصرة ليلة امس الجمعة في مراسم...
اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا...