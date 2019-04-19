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فاجأت الفنانة نانسي عجرم متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل...
عبّر الفنان أحمد فهمي عن سعادته بأداء الفنانة اللبنانية نوال الوغبي تتر...
وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشكر لجمهورها ومتابعيها على دعمهم المستمر...
نشر الممثل السوري مكسيم خليل الاعلان التشويقي لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان...
المسلسلات السورية في رمضان 2019 ترجمان الاشواق، حرملك، سلاسل ذهب، حقيقه صمت، باب...
شاركت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام جمهورها بصورة جمعتها بالفنانة السورية...
استطاعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أن تثير إعجاب متابعيها بفضل إطلالتها...
ازمة كبيرة يواجهها برنامج الفنان المصري رامز جلال التي ينتمي لنوعية برامج...
نشر الحساب الرسمي لشركة “صبّاح إخوان” الفيديو الترويجي الأول للجزء الثالث من...
اعلنت الفنانة اليسا خبرين لجمهورها الاول وصفته بالسيء وهو تأجيل اطلاق كليب كرهني...