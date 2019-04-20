جوارديولا, يجدد, دعمه, للفيديو.., ويرشح, أياكس, لإسقاط, توتنهام,

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، استمراره في دعم تقنية الفيديو، رغم أنها لعبت دورا كبيرا، في خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد توتنهام.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة توتنهام، غدًا السبت، في البريميرليج: "تعرفون رأيي في تقنية الفيديو، لم يتغير شيء".وتابع: "ما حدث مؤلم، كان أمرا صعبا، يمكن للحكم أن يرتكب خطأ، أما تقنية الفيديو فتأخذ بعض الوقت، لرؤية الصور من زوايا مختلفة.. لكني لا أوافق على استغراق عدة دقائق لاتخاذ القرار المناسب".وواصل: "إذا كان هدف رحيم تسللا، وخرج توتنهام، لن يكون الأمر لطيفا بالنسبة لهم.. لهذا أدعم التقنية، لأنها عادلة، مدربون آخرون لا يوافقون عليها".وبشأن إمكانية تأثر ليفربول في سباق الدوري، بمواجهته الأوروبية مع برشلونة، أجاب: "أفكر كثيرا في هذا الأسبوع، مباريات الآخرين لا أستطيع التحكم بها"."الخروج الأوروبي"ونفى جوارديولا أن يؤثر الخروج من دوري الأبطال، بالإيجاب على فريقه في البريميرليج، قائلًا: "في مراحل ما، في نوفمبر (تشرين ثان) وديسمبر (كانون أول)، عندما خرج ليفربول من كأس الرابطة وكأس إنجلترا، هذا ما يعد أفضلية، لكن ليس الآن".وأوضح: "لم يكن لدينا الوقت الكافي، للتدرب على أمور معينة قبل لقاء توتنهام، وذلك لأننا نشارك في جميع المسابقات، هذا هو الحال".وأشاد جوارديولا بمدرب أياكس أمستردام، إريك تين هاج، قائلًا: "كنت محظوظا بلقائه في بايرن ميونخ، عندما كان مدربا مساعدا في الفريق الثاني، تحدثنا كثيرا، أنا مسرور للحال الذي هو عليه مع ناد تاريخي مثل أياكس".وواصل: "اللعب أمامه سيكون شرفا، سأتابع المباراة (بين أياكس وتوتنهام) من التلفاز، لديهم فرص أكبر من مانشستر سيتي في الفوز (على السبيرز).. سنرى ما سيحدث"."ردة الفعل"وعما إذا كان سيواجه توتنهام، بشكل مختلف عن مباراتي دوري الأبطال، رد بقوله: "لا أعتقد ذلك، أعتقد أن الفريقين سيهاجمان.. لن يكون أمرا سهلا، لأن توتنهام فريق من الطراز العالي، لكننا سنحاول".وحول مرارة الخروج الأوروبي، قال: "إنها الحياة، إنها كرة القدم، الأمر المهم هو ردة الفعل.. كرة القدم ليست سهلة، يجب أن تقاتل وتنافس وتتقبل كل الأوضاع.. النظر إلى الخلف لن يساعدنا في المضي قدما".وأردف: "هذه النوعية من اللاعبين لديها فرصة إثبات الذات.. ربما نتعرض في يوم ما للموقف نفسه، وربما نكون محظوظين أو حاسمين أكثر للعبور.. فعلنا كل شيء في المباراتين (ضد توتنهام)، أنا فخور جدا باللاعبين".