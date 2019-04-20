اصابة, شابين, باطلاق, نار, خلال, شجار, في, كفرمصر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من بلدة كفرمصر في المروج , نقل الى مستشفى هعيمك بالعفولة بعد اصابته بجراح متوسطة مساء الجمعة .

واضاف البيان ان الطواقم الطبية وصلت للمكان بعد ان تلقت بلاغاً باصابة اشاب بالاطراف .الشرطة باشرت التحقيق لمعرفة اسباب الاصابة .وجاء في بيان لاحق من شرطة المروج أن شابين بسنوات العشرين من كفرمصر اصيبا بعيارات نارية جراء شجار في بلدة كفرمصر .الشرطة باشرت التحقيق .