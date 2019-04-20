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اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من بلدة كفرمصر في المروج , نقل الى مستشفى هعيمك بالعفولة بعد اصابته بجراح متوسطة مساء الجمعة .


واضاف البيان ان الطواقم الطبية وصلت للمكان بعد ان تلقت بلاغاً باصابة اشاب بالاطراف .الشرطة باشرت التحقيق لمعرفة اسباب الاصابة .


وجاء في بيان لاحق من شرطة المروج أن شابين بسنوات العشرين من كفرمصر اصيبا بعيارات نارية جراء شجار في بلدة كفرمصر .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شابين باطلاق نار خلال شجار في كفرمصر




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