حالة, الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وباردة,

يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!! 2019-04-19 | 18:53:51 اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا...

الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة في شوارع القدس 2019-04-19 | 18:34:34 تدفق آلاف المسيحيين اليوم الجمعة إلى مدينة القدس للمشاركة في قداس الجمعة العظيمة...

إصابة طفلتين بجروح خطيرة بعد أن دهستهما سيارتان في النقب 2019-04-19 | 18:25:48 في مدينة رهط أصيبت طفلة بجروح خطيرة عصر اليوم بعد ان دهستها سيارة في باحة منزلها....

اهالي ديرحنا بوقفة احتجاجية امام مركز الشرطة الجماهيرية بعد تزايد اعمال العنف بالقرية 2019-04-19 | 17:39:56 في ظلّ تزايد حوادث العنف واعمال زعرنة في دير حنا واستعمال لغة التهديد والوعيد،...

وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة 2019-04-19 | 16:39:42 قرية جت المثلث تفجع بوفاة الشاب أحمد محمود ابو حمدة من جت البالغ من العمر 33 عام وهو...

أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون 2019-04-19 | 12:43:24 تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء...

الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله 2019-04-19 | 10:46:08 انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من...

وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض 2019-04-19 | 09:00:07 اصدرت وزارة حماية البيئة الى رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد تعليمات...

اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي 2019-04-18 | 22:01:23 عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...