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حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو  اليوم السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة




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