الناصرة:الطوائف, المسيحية, حسب, التقويم, الغربي, تحيي, الجمعة, العظيمة,

شارك المئات من ابناء الطوائف الغربية في مدينة الناصرة ليلة امس الجمعة في مراسم الجمعة العظيمة في بازيليكا البشارة للاتين وفي كنيسة المجمع للروم الكاثوليك، وقام المصلون بعد إنتهاء القداس برفع نعشاً رمزياً للسيد المسيح.

وبجو من الخشوع سار المصلون مشيعيين للسيد المسيح، ليتفرقوا بعد منتظرين استقبال سبت النور وقيامة المسيح من بين الأموات، في سبت النور.تصوير سيلفيستر سوطي