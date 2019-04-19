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ألقت السلطات التركية القبض على اثنين وصفتهما بأنهما من عناصر المخابرات...
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة الجمعة، وطالب...
بينما اجتاحت النيران كاتدرائية نوتردام التي تعود لمئات السنين، مهددة كنوزا...
في مصر تفتتح غدا مراكز الاقتراع في الاستفتاء على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس...
عادت عائلة فلسطينية لاجئة في سوريا مكونة من امرأة وطفليها إلى منزلهم في مدينة...
قالت السلطات الفرنسية، الخميس، إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء...
حثت فرنسا اليوم الخميس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة على...
اعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ان خطة السلام للشرق الأوسط التي...
أعلن مسؤولون محليون في جزيرة ماديرا البرتغالية، مصرع 28 شخصا وإصابة آخرين، عقب...
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، يعقوب نيغل: "إن غزة مشكلة لا أرى حلا...