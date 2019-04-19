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مبعوث ترامب يتحدث عن خطة السلام ويحذر من إضاعة "الفرصة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن بلاده ستقترح خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، محذرا من إضاعة ما وصفها بالفرصة.



وقال غرينبلات لسكاي نيوز عربية: "سنقترح خطة سلام ولكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها".


وأضاف أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيكونان "راضيين عن بعض أجزاء الخطة وغير راضين عن الأجزاء الأخرى".


وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه يتعين على الجانبين النظر في الأمر برمته والبت فيه "فنحن نطلب منهم إلقاء نظرة ثم التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها".


وقال إن "الأمر متروك للفلسطينيين والاسرائيليين للتوصل إلى اتفاق إذا كان الاتفاق ممكنًا. لكن لا يوجد بديل للمفاوضات المباشرة".


وحذر غرينبلات من عدم استجابة الطرفين للخطة، قائلا "سيكونا قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة، لا سيما الفلسطينيون الذين يهددون بعدم النظر إلى الخطة رغم أنها تتعلق بمستقبلهم". تصوير afp 




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