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تركيا تقبض على "جاسوسين إماراتيين على صلة بمقتل خاشقجي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ألقت السلطات التركية القبض على اثنين وصفتهما بأنهما من عناصر المخابرات الإماراتية، واعترفا بالتجسس لصالح بلادهما.



وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز إن بلاده تحقق في صلة المشتبه بهما بمقتل خاشقجي، خاصة أن أحدهما وصل إلى تركيا بعد أيام من الواقعة.


وترى وكالة الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي. لكن السعودية تقول إن "عناصر مارقة" هي من قتلته.


وأضاف المسؤول التركي أن العنصر الذي وصل إلى تركيا بعد مقتل خاشقجي خضع لمراقبة على مدار ستة أشهر قبل القبض عليه في إسطنبول، "ونحن نحقق في ما إذا كان قدومه إلى البلاد له علاقة بالواقعة".




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