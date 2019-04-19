قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!!

اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا ، في مشهد أشبه بالقطار الجوّي ، حيث تنطلق الطائرات ، طائرة في أعقاب الأخرى نحو المدن الأكثر طلبا ، إسطنبول وأنطاليا ومرمرس وبودروم

ستنطلق 26 طائرة الى إسطنبول و19 طائرة الى أنطاليا وباقي الطائرات ستتّجه نحو بودروم ومرمريس .