تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-19 07:01:01 حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية والموسيقية في أغنية "فديته"‎ |  2019-04-19 20:20:29 مبعوث ترامب يتحدث عن خطة السلام ويحذر من إضاعة "الفرصة" |  2019-04-19 20:19:19 تركيا تقبض على "جاسوسين إماراتيين على صلة بمقتل خاشقجي" |  2019-04-19 18:53:51 قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!! |  2019-04-19 18:34:34 الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة في شوارع القدس |  2019-04-19 18:30:00 السودان.. مسيرات حاشدة تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق |  2019-04-19 18:25:48 إصابة طفلتين بجروح خطيرة بعد أن دهستهما سيارتان في النقب |  2019-04-19 17:39:56 اهالي ديرحنا بوقفة احتجاجية امام مركز الشرطة الجماهيرية بعد تزايد اعمال العنف بالقرية |  2019-04-19 16:39:42 وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة |  2019-04-19 15:52:49 "بطل غير آدمي" أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار |  2019-04-19 15:47:31 تعديلات دستورية في مصر تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030 |  2019-04-19 12:43:24 أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون |  2019-04-19 12:34:06 احتجزتها الجندرما التركية..العثور على عائلة فلسطينية لاجئة بعد أيام من فقدانها |  2019-04-19 12:13:43 "واتساب" تعمل على حظر تصوير المحادثات |  2019-04-19 12:11:55 فرنسا: الكشف عن سبب حريق كاتدرائية نوتردام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قطار جوي الى تركيا - طائرة تلو الاخرى !!!



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا ، في مشهد أشبه بالقطار الجوّي ، حيث تنطلق الطائرات ، طائرة في أعقاب الأخرى نحو المدن الأكثر طلبا ، إسطنبول وأنطاليا ومرمرس وبودروم 



ستنطلق 26 طائرة الى إسطنبول و19 طائرة الى أنطاليا وباقي الطائرات ستتّجه نحو بودروم ومرمريس .




كلمات متعلقة

قطار, جوي, الى, تركيا, -, طائرة, تلو, الاخرى, !!!,

تابعونــا

الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة في شوارع القدس الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي تحيي الجمعة العظيمة في شوارع القدس 2019-04-19 | 18:34:34

تدفق آلاف المسيحيين اليوم الجمعة إلى مدينة القدس للمشاركة في قداس الجمعة العظيمة...

إصابة طفلتين بجروح خطيرة بعد أن دهستهما سيارتان في النقب إصابة طفلتين بجروح خطيرة بعد أن دهستهما سيارتان في النقب 2019-04-19 | 18:25:48

في مدينة رهط أصيبت طفلة بجروح خطيرة عصر اليوم بعد ان دهستها سيارة في باحة منزلها....

اهالي ديرحنا بوقفة احتجاجية امام مركز الشرطة الجماهيرية بعد تزايد اعمال العنف بالقرية اهالي ديرحنا بوقفة احتجاجية امام مركز الشرطة الجماهيرية بعد تزايد اعمال العنف بالقرية 2019-04-19 | 17:39:56

في ظلّ تزايد حوادث العنف واعمال زعرنة في دير حنا واستعمال لغة التهديد والوعيد،...

وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة 2019-04-19 | 16:39:42

قرية جت المثلث تفجع بوفاة الشاب أحمد محمود ابو حمدة من جت البالغ من العمر 33 عام وهو...

أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون 2019-04-19 | 12:43:24

تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء...

الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله 2019-04-19 | 10:46:08

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من...

وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض 2019-04-19 | 09:00:07

اصدرت وزارة حماية البيئة الى رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد تعليمات...

اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي 2019-04-18 | 22:01:23

عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...

مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق 2019-04-19 | 00:22:15

لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...

عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها 2019-04-18 | 21:20:52

بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أكرم نهاية حبشي اكسال يرزقان طفلتين تؤأمين انتظار معاناة علاج 17 عاما موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى السبت تحذير المواطنين الحرارة تصل الى 40 درجة مئويةالارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي اطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتشجرة الميلاد طرعان اضاءة حفل قرية السبت مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات طمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةأبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com