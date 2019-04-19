الطوائف, المسيحية, التي, تسير, على, التقويم, الغربي, تحيي, الجمعة, العظيمة, في, شوارع, القدس,

تدفق آلاف المسيحيين اليوم الجمعة إلى مدينة القدس للمشاركة في قداس الجمعة العظيمة والسير على نفس الطريق الذي قطعه السيد المسيح قبل صلبه في الجلجثة مباشرة. وبالفعل سار عشرات آلاف المؤمنين، من أهالي المدينة والسّياح، اليوم في مدينة القدس القديمة وسط مراقبة شديدة من الشرطة الإسرائيلية، على الدرب الذي سلكه المسيح حاملا صليبه حتى المكان الذي صلب فيه، وفق التقليد المسيحي.