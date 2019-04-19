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السودان.. مسيرات حاشدة تطالب بمحاسبة رموز النظام السابق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومختلف المدن مسيرات جماهيرية حاشدة الجمعة، وطالب المواطنون بمحاكمات فورية للرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه ومحاسبة المتورطين في جرائم فساد مالي وإداري.



فيما طالبت أمهات ضحايا الثورة في موكب ضخم انطلق من ضاحية بُرِّي، بمحاسبة قَتلةِ أبنائهن وحل جهاز الأمن.


وشهدت مختلف المدن مسيرات مطالبة بإصلاح الخدمة المدنية وحل النقابات العمالية وإعادة تشكيلها.


كما سارت التظاهرات في ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والفاشر وبورتسودان.




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