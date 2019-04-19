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إصابة طفلتين بجروح خطيرة بعد أن دهستهما سيارتان في النقب



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في مدينة رهط أصيبت طفلة بجروح خطيرة عصر اليوم بعد ان دهستها سيارة في باحة منزلها. وتم نقلها الى عيادة محلية ثم الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. وأوقفت الشرطة سائق السيارة على ذمة التحقيق. 



وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء: "وصلت طفلة الى عيادة محلية في رهط بعد تعرضها للدهس في ساحة منزلها، حيث قدمت الطواقم الطبية الاسعافات الاولية للطفلة وتم نقلها الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج".


وفي وقت سابق اليوم أصيبت في قرية عرعرة النقب طفلة عمرها عامان أيضا بجروح خطيرة، بعد ان صدمتها سيارة في باحة منزلها.




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