اهالي, ديرحنا, بوقفة, احتجاجية, امام, مركز, الشرطة, الجماهيرية, بعد, تزايد, اعمال, العنف, بالقرية,

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اكثر من 50 طائرة انطلقت منذ ساعات مساء امس الخميس ، وخلال 40 ساعة ، متّجهة نحو تركيا...
تدفق آلاف المسيحيين اليوم الجمعة إلى مدينة القدس للمشاركة في قداس الجمعة العظيمة...
في مدينة رهط أصيبت طفلة بجروح خطيرة عصر اليوم بعد ان دهستها سيارة في باحة منزلها....
قرية جت المثلث تفجع بوفاة الشاب أحمد محمود ابو حمدة من جت البالغ من العمر 33 عام وهو...
تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء...
انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من...
اصدرت وزارة حماية البيئة الى رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد تعليمات...
عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...
لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...
بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...