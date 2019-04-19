اهالي, ديرحنا, بوقفة, احتجاجية, امام, مركز, الشرطة, الجماهيرية, بعد, تزايد, اعمال, العنف, بالقرية,

في ظلّ تزايد حوادث العنف واعمال زعرنة في دير حنا واستعمال لغة التهديد والوعيد، والتي شهدت اطلاق نار على محل تجاري، واحراق فرع بنك مركنتيل في القرية، وكان اخرها ليلة امس احراق احد المنازلوإن كانت حالات لا تتعدى اصبع اليد الواحدة الا انها مقلقة وتحتاج الى تظافر الجهود لاجتثاث هذه المظاهر.فإن الاعتداء على حرمات المؤسسات العامة وبيوت الناس غيرَ آبهين هو امر مقلق ولا يمكن المرور عليه مر الكرام، وأن قوة الذراع لا يمكن ولا باي شكل ان تكون هي الحل ويجب تطبيق القانون بعيدا عن قانون الغاب الذي يتسبب بتفكيك المجتمع العربي.وان اللجنةِ الشعبيةِ والمواطنين يستنكرون هذا العمل الجبان وترفضه بشكل قاطع وتحمل الشرطة المسؤولية الكاملةِ بمحاربة آفةِ العنف وتقديم المجرمين للعدالة والتأكيد على دور الأهل والمؤسسات التربويةِ في تربية الأبناء وتذويت القيم الأخلاقية لمكافحة جميع ظواهر العنف.