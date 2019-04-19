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وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة



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فجعت قرية الجت في المثلث اليوم الجمعة بخبر وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما)  بنوبة قلبية حادة اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة وذلك خلال تواجده في الأردن.






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