نانسي, عجرم, تنشر, صورة, طريفة, لزوجها.., شاهدوا, ما, ارتداه؟,

فاجأت الفنانة ​نانسي عجرم​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان ​فادي الهاشم​، حيث إختلط عليه الأمر عندما إستيقظ، فإرتدى روب الحمام الخاص بزوجته نانسي كم دون أن يدري.

وقد إستغلت نانسي هذه الفرصة، لتلتقط لزوجها هذه الصورة، بينما يقف في مواجهة النافذة، مرتدياً روب حمام منقوش عليه إسم نانسي من الخلف.وعلّقت نانسي على الصورة، قائلة: "عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح..هل تحتاج بعض الكافيين حبيبي؟".يُذكر أن نانسي كانت قد طرحت مؤخراً، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، كتب كلماتها ملاك عادل، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة.