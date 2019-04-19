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كوتينيو يوجه رسالة لأنصار ليفربول.. ويكشف "أفضل لحظة له"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعود النجم البرازيلي السابق لفريق ليفربول، واللاعب الحالي لبرشلونة الإسباني، فيليبي كوتينيو إلى "الأنفيلد" حين يلتقي العملاقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكشف النجم البرازيلي شعوره بالعودة إلى معقل "الريدز"، وتحدث أيضا عن أفضل لحظة له في تاريخ المسابقة القارية.


وفي تصريحات صحفية نقلها موقع "ليفربول إيكو"، أجاب كوتينيو عن سؤال حول شعوره باللعب في مواجهة فريقه السابق ليفربول، فقال إنه "متحمس جدا".


وسيواجه كوتينيو مع فريقه برشلونة، ليفربول وصيف بطل أوروبا في السابع من مايو في مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد"، في حين تقام مباراة الذهاب على الكامب نو في 1 مايو.


وعن أفضل لحظة له في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، كشف لاعب الوسط البرازيلي أنها لحظة تسجيله ثلاثية في مرمى سبارتاك موسكو في المباراة التي انتهت بنتيجة 7-0 لليفربول في دور المجموعات في ديسمبر 2017.


وقد يثير هذا الاعتراف استغراب الكثير من الجماهير، خاصة أن كوتينيو سجل الأسبوع الماضي هدفا مذهلا مع برشلونة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.


ولعب كوتينيو في صفوف فريق ليفربول لمدة خمسة مواسم، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني في شتاء 2018 بمبلغ 160 مليون يورو، لكنه لم ينجح منذ انضمامه للفريق الكتالوني في تقديم مستواه المعهود.


وواجه كوتينيو انتقادات واسعة من أنصار الفريق الكتالوني بسبب تراجع مستواه، مما دفعه إلى الرد على جمهور الكامب نو بحركة "إغلاق الأذنين" عند تسجيل هدفه في مرمى اليونايتد.




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