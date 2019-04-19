"بطل, غير, آدمي", أنقذ, كاتدرائية, نوتردام, من, الدمار,

بينما اجتاحت النيران كاتدرائية نوتردام التي تعود لمئات السنين، مهددة كنوزا تاريخية فرنسية لا تقدر بثمن، جاءت مساعدة حاسمة من مصدر غير متوقع، لتساهم بنسبة كبيرة في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع الاثنين.

فقد تمكن "كولوسوس"، وهو روبوت يبلغ وزنه نحو 500 كيلوغرام ويشبه الدبابة، من المناورة "بحكمة" في أماكن خطيرة وصل إليها الحريق المروع واستعصت على رجال الإطفاء.واستخدم الروبوت، الذي أنتجته شركة فرنسية تدعى "شارك روبوتكس"، مدفع مياه آليا، يطلق أكثر من 660 غالونا في الدقيقة على جدران للكاتدرائية.ووفقا للشركة، يبلغ عرض "كولوسوس" حوالي 75 سنتيمترا، وطوله حوالي 160 سنتيمترا، ويمكن تشغيله بواسطة ذراع تحكم على بعد ألف قدم تقريبا.ونقلتت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن قائد قوات الإطفاء في باريس جان كلود غاليت، قوله إنه "بفضل كولوسوس انخفضت درجات الحرارة داخل صحن الكاتدرائية القديم، وأنقذت حياة البشر" الذين كانوا يعملون على إطفاء النيران.والروبوت البطولي مقاوم أيضا للإشعاع الحراري وللماء تماما، وفقا لـ"شارك روبوتكس".