تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-19 16:39:42 وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة |  2019-04-19 15:52:49 "بطل غير آدمي" أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار |  2019-04-19 15:47:31 تعديلات دستورية في مصر تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030 |  2019-04-19 12:43:24 أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون |  2019-04-19 12:34:06 احتجزتها الجندرما التركية..العثور على عائلة فلسطينية لاجئة بعد أيام من فقدانها |  2019-04-19 12:13:43 "واتساب" تعمل على حظر تصوير المحادثات |  2019-04-19 12:11:55 فرنسا: الكشف عن سبب حريق كاتدرائية نوتردام |  2019-04-19 10:46:08 الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله |  2019-04-19 09:00:07 وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض |  2019-04-19 08:55:13 المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد |  2019-04-18 22:01:23 اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي |  2019-04-19 00:22:15 مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق |  2019-04-18 23:37:11 فرنسا تحث حكومة اسرائيل على إعادة بدء عملية السلام |  2019-04-18 23:34:38 فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد الفصح اليهودي |  2019-04-18 21:20:52 عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء وطابا وشرم الشيخ . ويقدر عددهم بنحو 20 الفا.
 
ونشير إلى أن هيئة مكافحة الإرهاب حذرت مطلع الأسبوع من زيارة شبه الجزيرة خشية وقوع عمليات إرهابية قد تستهدف سياحًا ولا سيما إسرائيليين.




كلمات متعلقة

أزمة, خانقة, على, معبر, طابا, الحدودي, والاف, السياح, ينتظرون,

تابعونــا

وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة 2019-04-19 | 16:39:42

فجعت قرية الجت في المثلث اليوم الجمعة بخبر وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) ...

الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله 2019-04-19 | 10:46:08

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من...

وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض 2019-04-19 | 09:00:07

اصدرت وزارة حماية البيئة الى رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد تعليمات...

اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي 2019-04-18 | 22:01:23

عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...

مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق 2019-04-19 | 00:22:15

لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...

عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها 2019-04-18 | 21:20:52

بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...

وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة 2019-04-18 | 19:30:12

شارك العشرات من أصحاب المصالح التجاريّة والمبادرين في شفاعمرو ومنطقة الشمال في...

د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية 2019-04-18 | 19:29:03

قام الدكتور حنا سويد ممثلاً عن المركز العربي للتخطيط البديل وبالنيابة عن المجلس...

عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة 2019-04-18 | 19:27:22

أبرق النائب أيمن عودة برسالة لوزير الصحة ليتسمان مطالبًا إياه بإقامة أول مستشفى...

مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد 2019-04-18 | 09:37:31

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي بيتح تكفا قوية صعبة مرتقبة الثلاثاء خارجية نقاط لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافأم الفحم عيد فطر مبارك صلاة العيد ساحة السوق البلدي مشاركة واسعة نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه الطيبي نازي هتلر فيسبوك صورة مفبركة زي ملابس ارهابي أحمد عضو الكنيست احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء الحاج احمد حبيب رصاصة طائشة الطيبة استخراج متأثرا بجراحه اطلاق نار سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا معامل تصنيع اسلحة منطقة بيت لحم الخليل ذخيرة شرطة الجيش اعتقال مشتبهين ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com