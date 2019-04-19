أزمة, خانقة, على, معبر, طابا, الحدودي, والاف, السياح, ينتظرون,

تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء وطابا وشرم الشيخ . ويقدر عددهم بنحو 20 الفا.ونشير إلى أن هيئة مكافحة الإرهاب حذرت مطلع الأسبوع من زيارة شبه الجزيرة خشية وقوع عمليات إرهابية قد تستهدف سياحًا ولا سيما إسرائيليين.