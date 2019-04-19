احتجزتها, الجندرما, التركية..العثور, على, عائلة, فلسطينية, لاجئة, بعد, أيام, من, فقدانها,

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بينما اجتاحت النيران كاتدرائية نوتردام التي تعود لمئات السنين، مهددة كنوزا...
في مصر تفتتح غدا مراكز الاقتراع في الاستفتاء على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس...
قالت السلطات الفرنسية، الخميس، إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء...
حثت فرنسا اليوم الخميس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة على...
اعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ان خطة السلام للشرق الأوسط التي...
أعلن مسؤولون محليون في جزيرة ماديرا البرتغالية، مصرع 28 شخصا وإصابة آخرين، عقب...
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، يعقوب نيغل: "إن غزة مشكلة لا أرى حلا...
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لجميع الوكالات الأمريكية بضمنها...
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن انتشار الجيش السوري على الحدود مع...
قبل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، دعت موسكو الأمم...