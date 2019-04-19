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احتجزتها الجندرما التركية..العثور على عائلة فلسطينية لاجئة بعد أيام من فقدانها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت عائلة فلسطينية لاجئة في سوريا مكونة من امرأة وطفليها إلى منزلهم في مدينة اسطنبول التركية بعد 7 أيام على فقدانها.



وفقد الاتصال بالعائلة يوم 11 ابريل الجاري أثناء توجهها براً للهجرة إلى اليونان، وهم: "نهلة محمد عليان" وولديها "محمد أيمن دواه" ثلاث سنوات و"عمر أيمن دواه" سنة واحدة.


ووفقاً لناشطين احتجزت الجندرما التركية العائلة داخل مخيم في غابات ولاية أدرنه شمال غرب تركيا، بعد أن تعرضوا للسرقة وكل ما يملكون أثناء مسيرهم باتجاه الحدود اليونانية ومن ثم تم احتجازهم من قبل الجندرما التركية، حيث قام عناصرها بتحطيم هواتفهم المحمولة لمنعهم من التواصل مع أحد.


وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن العائلة من سكان مخيم اليرموك الذين عاشوا الحصار وتجرعوا حنظله، وتعرضوا للنزوح عدة مرات إلى بلدة يلدا ومن ثم عانوا مرارة التهجير إلى منطقة اعزاز في الشمال السوري ومن ثم انتهى بهم المطاف في تركيا  بعد محاولات عديدة لدخولها بحثاً عن الخلاص والحياة الأمنة.




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