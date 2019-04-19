دراسة, تحذر, من, خطورة, تجاهل, وجبة, الإفطار,

خلصت دراسة علمية إلى أن الذين يتجاهلون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء قبل النوم، معرضين أكثر من غيرهم لخطر النوبات القلبية.

ووجد العلماء، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن الأشخاص الذين لا يتناولون الفطور في الصباح بصورة متكررة ويتناولون العشاء بانتظام قبل أقل من ساعتين من خلودهم إلى النوم، أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية.ويعتقد العلماء الذين أجروا الدراسة في جامعة ساو باولو البرازيلية، أن تحويل الجزء الأكبر من الطعام المتناول في اليوم إلى وقت مبكر منه، يمنح الجسم فرصة أكبر لحرق السعرات الحرارية.وتقول عبارة شائعة يرددها خبراء التغذية "أفطر مثل الملك، وتغدى مثل الأمير، وتعشى مثل الفقير"، ويتفق علماء الدراسة مع هذه العبارة، إذ أن تناول إفطار غني يجعل الإنسان أقل عرضة لتناول وجبات خفيفة أخرى طوال اليوم.وتابع الباحثون في الدراسة حالات 113 شخصا يعانون من الجلطات القلبية، ووجدوا أن 57 في المئة منهم لا يواظبون على الإفطار، فيما كان 51 في المئة من أفراد العينة يتناولون العشاء في وقت متأخر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.وخلص الباحثون إلى أن الذين لا يفطرون في الصباح بانتظام ويتناولون العشاء قبيل النوم بساعتين، كانوا أكثر عرضة للموت من أربعة إلى خمس مرات بسبب نوبة قلبية أو عانوا من نوبات قلبية متكررة.وقال الأكاديميون، الذين نشروا نتائج بحثهم في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، إن تغيير الطريقة التي يتناول الأشخاص طعامهم أفضل طريقة لتحسين صحتهم.