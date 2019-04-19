تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-19 16:39:42 وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة |  2019-04-19 15:52:49 "بطل غير آدمي" أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار |  2019-04-19 15:47:31 تعديلات دستورية في مصر تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030 |  2019-04-19 12:43:24 أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون |  2019-04-19 12:34:06 احتجزتها الجندرما التركية..العثور على عائلة فلسطينية لاجئة بعد أيام من فقدانها |  2019-04-19 12:13:43 "واتساب" تعمل على حظر تصوير المحادثات |  2019-04-19 12:11:55 فرنسا: الكشف عن سبب حريق كاتدرائية نوتردام |  2019-04-19 10:46:08 الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله |  2019-04-19 09:00:07 وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض |  2019-04-19 08:55:13 المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد |  2019-04-18 22:01:23 اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي |  2019-04-19 00:22:15 مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق |  2019-04-18 23:37:11 فرنسا تحث حكومة اسرائيل على إعادة بدء عملية السلام |  2019-04-18 23:34:38 فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد الفصح اليهودي |  2019-04-18 21:20:52 عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد صلاح ينتقد طريقة معاملة النساء في الشرق الأوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، إلى تغيير طريقة معاملة النساء في العالم الإسلامي، وذلك في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نشرت الأربعاء.



وجاء حديث لاعب ليفربول الإنجليزي على هامش دخوله قائمة المجلة السنوية للشخصيات الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.


وكشف صلاح للمجلة أن مواقفه تجاه المساواة بين الجنسين تطورت على مر السنين، إلا أنه يريد رؤية المزيد من التغيير، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا.. هذا ليس بالأمر الاختياري".


ورأى أفضل لاعب وهداف الدوري الممتاز الموسم الماضي أن معاملة النساء "في ثقافتي وفي الشرق الأوسط" غيرت آراءه بشأن القضايا الجنسية، موضحا "أنا أؤيد المرأة أكثر من السابق، لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما يعطيها (الرجل) في الوقت الحالي".


ويعتبر صلاح رمزا في مصر بعد مساعدة بلاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990 حيث شاركت الصيف الماضي في مونديال روسيا، وهو حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في عامي 2017 و2018، إلى جانب نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز.




كلمات متعلقة

محمد, صلاح, ينتقد, طريقة, معاملة, النساء, في, الشرق, الأوسط,

تابعونــا

كوتينيو يوجه رسالة لأنصار ليفربول.. ويكشف "أفضل لحظة له" كوتينيو يوجه رسالة لأنصار ليفربول.. ويكشف "أفضل لحظة له" 2019-04-19 | 15:54:23

يعود النجم البرازيلي السابق لفريق ليفربول، واللاعب الحالي لبرشلونة الإسباني،...

رونالدو قد يرحل عن يوفنتوس قبل نهاية عقده.. يا ترى إلى أين؟ رونالدو قد يرحل عن يوفنتوس قبل نهاية عقده.. يا ترى إلى أين؟ 2019-04-19 | 09:02:32

كشف موقع "sport.es" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن فريقه الحالي نادي...

صلاح وميسي يُزينان التشكيل المثالي لجولة دوري الأبطال صلاح وميسي يُزينان التشكيل المثالي لجولة دوري الأبطال 2019-04-18 | 20:08:21

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل جولة الإياب للدور ربع النهائي...

حكم يحسم جدل هدف إقصاء مان سيتي حكم يحسم جدل هدف إقصاء مان سيتي 2019-04-18 | 12:00:41

فجر الحكم الإسباني السابق، إدواردو إيتورالدي غونزاليس، مفاجأة بشأن هدف...

محمد صلاح يتصدّر قائمة الـ 100 شخصية مُؤثِّرة في عام 2019 محمد صلاح يتصدّر قائمة الـ 100 شخصية مُؤثِّرة في عام 2019 2019-04-18 | 10:10:00

كشفت مجلة Time الأميركية عن قائمة بأكثر الأشخاص تأثيراً في عام 2019 والتي ينتظرها...

توتنهام يفاجىء السيتي ويتأهل لنصف نهائي الابطال توتنهام يفاجىء السيتي ويتأهل لنصف نهائي الابطال 2019-04-17 | 23:55:57

حقق توتنهام المفاجأة وبخر أحلام مانشستر سيتي في رباعية تاريخية، ليتأهل إلى نصف...

ليفربول يُقصي بورتو ويصطدم ببرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال ليفربول يُقصي بورتو ويصطدم ببرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال 2019-04-17 | 23:56:54

تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب...

زيدان يثير غضب حاشية جاريث بيل زيدان يثير غضب حاشية جاريث بيل 2019-04-17 | 17:47:25

أثار تهميش زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للاعبه جاريث بيل، غضب المحيطين...

كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال 2019-04-17 | 15:50:37

كلوب: علينا أن نقاتل لحجز بطاقة المربع الذهبي في دوري الأبطال تاريخ النشر:17.04.2019 |...

نوير يكشف موعد عودته للملاعب نوير يكشف موعد عودته للملاعب 2019-04-17 | 14:50:52

كشف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، موعد عودته المتوقع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني لجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة نضال عيادات الزرازير انقلاب حافلة ركاب موفيل اصابة اخرين مصرع المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةسعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياطعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة طرعان الافراج المحكمة مظاهرة القس الاقصى و اعتقال شبيبة طرعان نفي يوسيف مباراة تنظيم اقامة مباراة قمة الغاء مصادقة على ملعب امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسقنبلة هلع بيت حي السوق الناصرة القاء اعتقال شاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com