محمد, صلاح, ينتقد, طريقة, معاملة, النساء, في, الشرق, الأوسط,

دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، إلى تغيير طريقة معاملة النساء في العالم الإسلامي، وذلك في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نشرت الأربعاء.

وجاء حديث لاعب ليفربول الإنجليزي على هامش دخوله قائمة المجلة السنوية للشخصيات الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.وكشف صلاح للمجلة أن مواقفه تجاه المساواة بين الجنسين تطورت على مر السنين، إلا أنه يريد رؤية المزيد من التغيير، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا.. هذا ليس بالأمر الاختياري".ورأى أفضل لاعب وهداف الدوري الممتاز الموسم الماضي أن معاملة النساء "في ثقافتي وفي الشرق الأوسط" غيرت آراءه بشأن القضايا الجنسية، موضحا "أنا أؤيد المرأة أكثر من السابق، لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما يعطيها (الرجل) في الوقت الحالي".ويعتبر صلاح رمزا في مصر بعد مساعدة بلاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990 حيث شاركت الصيف الماضي في مونديال روسيا، وهو حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في عامي 2017 و2018، إلى جانب نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز.