الرملة, تفجع, بوفاة, الطفل, محمد, أنس, أبو, غانم, 5, سنوات, غرقا, في, بئر, مياه, سقط, داخله,

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من الرملة منتصف الليلة الماضية من سكان حي الجواريش بمدينة الرملة، اثر تعرضه لحادث غرق في بئر مياه سقط داخله.

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد الخالد إلى مقبرة النبي صالح في الرملة، وتقبل التعازي في بيت العائلة الكائن في حي الجواريش.