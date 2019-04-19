أحمد, فهمي, يشيد, بنوال, الزغبي:, وشك, كان, حلو, قوي, عليا,

عبّر الفنان ​أحمد فهمي​ عن سعادته بأداء الفنانة اللبنانية نوال الوغبي تتر مسلسله الجديد "بروفا" الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني هذا العام الى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وكتب أحمد فهمي على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً على منشور ​نوال الزغبي​ قائلاً: "قد ايه مبسوط ان صوتك واحساسك هيكونوا تتر مسلسلنا انا وماغي .. وشك كان حلو قوي عليا في لأعلى سعر الناس العزاز وان شاء الله يبقى وشك أحلى وأحلى في بروفا لما بتحسبها".وبدورها ردت الزغبي على تعليق أحمد فهمي معبّرة عن حماسها لمشاهدة مسلسل "بروفا" قائلة:"اد ايه انت انسان رائع ومبدع وانشالله هتكسروا الدنيا متحمسة اشوفكوا انت وماغي بتمثلوا مع بعض".