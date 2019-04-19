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خبراء تغذية ألمان يدافعون عن البيض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن خبراء تغذية من ألمانيا أنهم لا يتفقون مع ما أعلنه علماء من الولايات المتحدة قبل أيام، بأن تناول أكثر من ثلاث بيضات في الأسبوع يشكل خطورة على الصحة.



وأعلن علماء من جامعة نورث وسترن الأمريكية أن تناول البيض بصورة منتظمة ودورية، يزيد من كمية الكوليسترول التي يتناولها الإنسان، ما يسبب الموت المبكر.


ولكن العلماء اكتشفوا في هذه الدراسة نقاط ضعف كثيرة، لذلك لم يتفق مع نتائجها خبراء التغذية في ألمانيا.


وكشف خبراء جمعية التغذية والمركز الفدرالي للتغذية في ألمانيا أن البيض مادة غذائية مفيدة، ولا يمكن حاليا وضع حد أعلى لتناوله خلال فترة زمنية معينة.


ووفقا للخبراء الألمان، فإن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم لا يرتبط بالغذاء، بل هو نتيجة اضطرابات خلوية لا علاقة لها بما يتناوله الإنسان في وجبة الإفطار، وإن خطر حدوث مثل هذه الاضطرابات مرتبط بتوازن البروتينات الدهنية عالية ومنخفضة الكثافة، وارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في عملية التمثيل الغذائي، ومرض السكري والسمنة.

لذلك، فإن تحديد كمية الكوليسترول التي تدخل إلى الجسم مع المواد الغذائية يجب أن يكون في حال استمرار ارتفاع مستواه في الدم بسبب المرض، بحسب الخبراء الألمان.


كما يؤكد الخبراء أن الكوليسترول الغذائي مهم جدا لجسم الإنسان، لأنه يشكل أساس إنتاج الهرمونات. كما أن العديد من الدراسات العلمية تفند تأثير البيض في الإصابة بتصلب الشرايين، لأن البيض يحتوي على الكوليسترول وعلى كمية كبيرة من الفوسفوليبيد (دهن فسفوري)، المادة المضادة للكوليسترول. وقد ثبت أن الجزء الأكبر من الكوليسترول في البيض يستخدمه الجسم في تكوين المادة الصفراء وأغشية الخلايا.




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