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رونالدو قد يرحل عن يوفنتوس قبل نهاية عقده.. يا ترى إلى أين؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع "sport.es" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن فريقه الحالي نادي يوفنتوس الإيطالي قبل نهاية عقده صيف عام 2022.



وذكر الموقع أن علاقة اللاعب مع إدارة يوفنتوس قد تدهورت، بعد الخروج المرير ليوفنتوس الثلاثاء الماضي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وزعم الموقع أن الطرفين غير راضيين عن نتائج الفريق في الموسم الحالي، مشيرا إلى أن رونالدو قد يرحل عن اليوفي مع نهاية موسم 2020/2021، أي قبل عام من نهاية عقده صيف 2022.


وتعاقد يوفنتوس مطلع هذا الموسم مع رونالدو (34 عاما) من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو مع راتب سنوي يصل إلى 31 مليونا، بهدف المساهمة في إحراز لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزائن "السيدة العجوز" منذ 1996.


ولكن الأمور لم تسر على أحسن وجه، وخرج رونالدو في أول مواسمه مع اليوفي من الدور ربع النهائي لمسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز، على يد أياكس أمستردام الهولندي (3-2).




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