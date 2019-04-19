وزارة, حماية, البيئة, تصدر, تعليمات, لمكافحة, انتشار, البعوض,

اصدرت وزارة حماية البيئة الى رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد تعليمات تقضي باتخاذ جميع الوسائل اللازمة والخطوات الملائمة للحيلولة دون انتشار وتكاثر البعوض خلال موسم الربيع والصيف ودرء المكاره البيئية والصحية الناجمة عن هذا الانتشار

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أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون 2019-04-19 | 12:43:24 تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء...

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