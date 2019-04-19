وزارة, حماية, البيئة, تصدر, تعليمات, لمكافحة, انتشار, البعوض,

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فجعت قرية الجت في المثلث اليوم الجمعة بخبر وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) ...
تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء...
انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من...
عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...
لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...
بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...
شارك العشرات من أصحاب المصالح التجاريّة والمبادرين في شفاعمرو ومنطقة الشمال في...
قام الدكتور حنا سويد ممثلاً عن المركز العربي للتخطيط البديل وبالنيابة عن المجلس...
أبرق النائب أيمن عودة برسالة لوزير الصحة ليتسمان مطالبًا إياه بإقامة أول مستشفى...
لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...