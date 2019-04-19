تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-19 16:39:42 وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة |  2019-04-19 15:52:49 "بطل غير آدمي" أنقذ كاتدرائية نوتردام من الدمار |  2019-04-19 15:47:31 تعديلات دستورية في مصر تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030 |  2019-04-19 12:43:24 أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون |  2019-04-19 12:34:06 احتجزتها الجندرما التركية..العثور على عائلة فلسطينية لاجئة بعد أيام من فقدانها |  2019-04-19 12:13:43 "واتساب" تعمل على حظر تصوير المحادثات |  2019-04-19 12:11:55 فرنسا: الكشف عن سبب حريق كاتدرائية نوتردام |  2019-04-19 10:46:08 الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله |  2019-04-19 09:00:07 وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض |  2019-04-19 08:55:13 المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد |  2019-04-18 22:01:23 اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي |  2019-04-19 00:22:15 مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق |  2019-04-18 23:37:11 فرنسا تحث حكومة اسرائيل على إعادة بدء عملية السلام |  2019-04-18 23:34:38 فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد الفصح اليهودي |  2019-04-18 21:20:52 عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزارة حماية البيئة تصدر تعليمات لمكافحة انتشار البعوض



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصدرت وزارة حماية البيئة الى رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد تعليمات تقضي باتخاذ جميع الوسائل اللازمة والخطوات الملائمة للحيلولة دون انتشار وتكاثر البعوض خلال موسم الربيع والصيف ودرء المكاره البيئية والصحية الناجمة عن هذا الانتشار




كلمات متعلقة

وزارة, حماية, البيئة, تصدر, تعليمات, لمكافحة, انتشار, البعوض,

تابعونــا

وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) من جت المثلث بنوبة قلبية اثناء توجهه لاداء مناسك العمرة 2019-04-19 | 16:39:42

فجعت قرية الجت في المثلث اليوم الجمعة بخبر وفاة الشاب احمد محمود ابو حمدة (33 عاما) ...

أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون أزمة خانقة على معبر طابا الحدودي والاف السياح ينتظرون 2019-04-19 | 12:43:24

تلاحظ في هذه الساعة حركة نشطة في معبر طابا لمواطنين ينوون قضاء العطلة في سيناء...

الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله الرملة تفجع بوفاة الطفل محمد أنس أبو غانم 5 سنوات غرقا في بئر مياه سقط داخله 2019-04-19 | 10:46:08

انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل محمد أنس أبو غانم البالغ من العمر "5 سنوات" من...

اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي 2019-04-18 | 22:01:23

عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم"...

مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق 2019-04-19 | 00:22:15

لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في...

عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها عرابة تنتزع 900 دونم من مجلس إقليمي مسجاف وتضمها لمنطقة نفوذها 2019-04-18 | 21:20:52

بعد جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها بلدية عرابة، نجحت أخيرا بانتزاع 900 دونم من منطقة...

وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وزارة الاقتصاد تعقد مؤتمر الأعمال في شفاعمرو لدعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة 2019-04-18 | 19:30:12

شارك العشرات من أصحاب المصالح التجاريّة والمبادرين في شفاعمرو ومنطقة الشمال في...

د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية د. حنا سويد يشرح الاعتراض ضد مخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية أمام لجنة الاعتراضات القطرية 2019-04-18 | 19:29:03

قام الدكتور حنا سويد ممثلاً عن المركز العربي للتخطيط البديل وبالنيابة عن المجلس...

عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة عودة يُطالب وزير الصحة بإقامة مستشفى ببلدة عربيّة 2019-04-18 | 19:27:22

أبرق النائب أيمن عودة برسالة لوزير الصحة ليتسمان مطالبًا إياه بإقامة أول مستشفى...

مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد مصرع الشاب جون عوني امطانس 20 عاما من المغار بتدهور شاحنة الى واد قرب صفد 2019-04-18 | 09:37:31

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي مروع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةالطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفالفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز حسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار سخنين مواطن انقاذ حياة توقف قلبه فجأة ابو يونس طاقم حيان الطبي انعاشه أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة حادث تراكتورون عسفيا شابين سقطا في وادي عميق تخليص قرية حادث طرق شرطة اسعاف طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com