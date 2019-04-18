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اجتماع عام لأصحاب أسهم إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي



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عقد صباح اليوم في فندق رمادا بالناصرة اجتماعاً عاماً للمساهمين في إتحاد "مياهكم" لقرى الجليل الأسفل للمياه والصرف الصحي لبحث عدد من المواضيع ومنها عرض الانجازات التي حققها الاتحاد في السنتين الأخيرتين، وذلك بمشاركة افي دفير مأمور اتحادات المياه، ويرافقه عيدان ماحل ورؤساء السلطات المحلية العربية المساهمة في الاتحاد مازن عدوي رئيس مجلس طرعان، أحمد خالد حبيب الله رئيس مجلس عين ماهل، يوسف عواودة رئيس مجلس كفر كنا، وجيه سليمان رئيس مجلس المشهد، زهير يوسف رئيس مجلس دبورية، منير شبلي رئيس مجلس عرب الشبلي، وطواقم الإدارة في هذه السلطات المحلية،  وكان في استقبال رؤساء المجالس المحلية، مدير عام مياهكم صلاح نصار، واميل سليمان رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة، وكبار موظفي الإتحاد.


ورحب رئيس مجلس الإدارة، إميل سليمان بالحضور في افتتاح المؤتمر، مقدما تصور مجلس الادارة لعمل الاتحاد وتسخير المقدرات في خدمة المواطن كأولوية مطلقة.وقدم مدير عام  "مياهكم" المحامي صلاح نصّار، لمحة عامة عن عمل الاتحاد والميزانيات التي تمكنت الإدارة  من الحصول عليها وعن المشاريع التي تم تنفيذها وينفذها حالياً ومنها تطهير معامل تطهير مياه الصرف الصحّي في عدد من المواقع ومد شبكات وانابيب الصرف الصحي، في مساحة جغرافية تصل 56 كلم مربع ضمن نفوذ مياهكم، وهو ما يتطلب بيزانيات ضخمة.

وأكد نصّار أن هذه المشاريع تعود بالفائدة على جمهور المواطنين القاطنين في البلدات المشمولة بالاتحاد، وقدم عرض شرائح تطرق خلالها للمشاريع التي نفذت والمُخطط تنفيذها قريباً وكذلك قدم شرحاً عن الخطة الاستثمارية حتى سنة 2021 وتشمل التطوير التكنولوجي، وتصل قيمة هذه الخطة الاستثمارية حوالي 500 مليون شيكل.

إفي دفير مأمور اتحادات المياه أشاد بعمل اتحاد "مياهكم" والذي أثبت جدارته خلال الفترة الماضية، وتطرق الى القانون الجديد والذي سيتم بموجبه دمج عدد من الاتحادات وتقليص عددها الى 30 اتحاد بدلا من 56 اتحاد كما هو عليه الحال اليوم، وفي حال تم دمج أي اتحاد مع اتحاد آخر فمن الطبيعي أن يتم بحث الموضوع في إجراء الترتيبات اللازمة من أجل نجاعة العمل لما في خدمة قطاع المواطنين. 

رؤساء السلطات المحلية أشادوا بعمل اتحاد "مياهكم" والعلاقة الوطيدة التي تربطهم بإدارة الإتحاد، مما يجعل ثمار ذلك التعاون مزيدا من المشاريع والخدمات للمواطن، وطالبوا بالعمل الجاد بالتخفيف عن كاهل المواطنين بتخفيض أسعار المياه، والعمل على ربط جميع أحياء البلدات وخاصة في الأحياء القديمة لمشروع الصرف الصحي، وحول القانون الجديد بضرورة دمج عدد من الاتحادات فقد كانت مطالبة بإجراء نقاش حول الموضوع وعدم اجبار السلطات المحلية على ذلك، في حين كان مطلب الجميع بتقديم توصيات بالتخفيف عن المواطن والعمل على تخفيض أسعار المياه، وكان الاقتراح بالإبقاء على إدارة الاتحاد في حال تم توحيد الاتحاد مع اتحاد آخر بالمنطقة. 

هذا وعقد في نهاية الاجتماع جلسة تقييم وإستخلاص النتائج والقرارات التي من شأنها أن تأتي بثمار على المواطنين في السلطات المحلية بالمنطقة.

وشكل اللقاء فرصة لتعزيز العمل بيمن الطاقم المهني في الاتحاد والمجالس المحلية، خاصة وقد شارك كافة رؤساء الاقسام، مدير الدائرة المالية، ادهم نصار، مدير شعبة الاستهلاك، امل شلبية، مهندس الاتحاد، شادي خوري، مدير قسم المياه، احمد عواودة، مدير قسم الصرف الصحي، سالم سليمان، مديرة ديوان المدير العام، شيرين ابو داهود والمستشار القضائي، عماد خمايسي والمهندس، ياسر مخول.




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