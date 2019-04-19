مصرع, سيدة, دهساً, في, تل, ابيب, وفرار, السائق,

لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في مدينة تل ابيب .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن السيدة البالغة من العمر 40 عاماً نقلت الى المستشفى بحالة حرجة وتم اقرار وفاتها لاحقاً متأثرة بجراحها .واضاف البيان أن السائق فر هارباً من مكان الحادث وتم الوصول اليه بعد تحقيقات مكثفة وسريعة , وسيتم التحقيق معه.