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مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق



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لقيت سيدة مصرعها بعد منتصف الليلة الماضية اثر تعرضها للدهس في شارع هشارون في مدينة تل ابيب .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن السيدة البالغة من العمر 40 عاماً نقلت الى المستشفى بحالة حرجة وتم اقرار وفاتها لاحقاً  متأثرة بجراحها .

واضاف البيان أن السائق فر هارباً من مكان الحادث وتم الوصول اليه بعد تحقيقات مكثفة وسريعة , وسيتم التحقيق معه.
مصرع سيدة دهساً في تل ابيب وفرار السائق




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