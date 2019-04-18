فرنسا, تحث, حكومة, اسرائيل, على, إعادة, بدء, عملية, السلام,

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اعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ان خطة السلام للشرق الأوسط التي...
أعلن مسؤولون محليون في جزيرة ماديرا البرتغالية، مصرع 28 شخصا وإصابة آخرين، عقب...
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا، يعقوب نيغل: "إن غزة مشكلة لا أرى حلا...
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لجميع الوكالات الأمريكية بضمنها...
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن انتشار الجيش السوري على الحدود مع...
قبل أيام من انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، دعت موسكو الأمم...
أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها إزاء سكة القطار التي تم الإعلان عن مشروعها...
تحدث ظاهرة القمر الوردي مرة واحدة في العام ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12...
كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني...
لقي ما لايقل عن 50 شخصا حتفهم في باكستان، عقب هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع فيضانات...