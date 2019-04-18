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فرنسا تحث حكومة اسرائيل على إعادة بدء عملية السلام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حثت فرنسا اليوم الخميس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة على إعادة بدء عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل جدي استنادا على المعايير الدولية وحل الدولتين.  ووعدت وزارة الخارجية الفرنسية في رسالة تهنئة إلى نتنياهو بمناسبة اختياره لتشكيل الحكومة الجديدة بتحسين التعاون الحالي مع الجانب الاسرائيلي وتوسيع الحوار بشأن القضايا الإقليمية والأمنية.  لكن البيان أعرب عن أمل باريس في أن تعمل الحكومة الجديدة من أجل السلام الدائم مع الجانب الفلسطيني وأن يسمح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإعادة إطلاق عملية السلام بشكل جدي للوصول إلى حل دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن استنادا إلى الأطر والمرجعيات الدولية ذات الصلة.وأكدت في هذا الصدد ضرورة احترام حدود عام 1967 واعتبار القدس عاصمة مشتركة لكلا الدولتين مشيرة إلى أن سياسة الاستيطان العدوانية الإسرائيلية جعلت من الصعب الوصول إلى هذا الحل وخاصة في توسع وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية والقدس.  وأشارت إلى أن إعلان القدس عاصمة موحدة للدولة اليهودية يمثل انتهاكا لاتفاقات أوسلو لعام 1993 التي تعد أساسا لمفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
فرنسا تحث حكومة اسرائيل على إعادة بدء عملية السلام




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