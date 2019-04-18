فرض, اغلاق, شامل, على, الضفة, الغربية, خلال, عيد, الفصح, اليهودي,

وقال الناطق بلسان الجيش انه سيتم اغلاق الضفة ومعابر غزة ابتداءً من مساء يوم الجمعة 19 نيسان لغاية مساء السبت 27 نيسان.وسيسمح خلال فترة الإغلاق للحالات المرضية المستعجلة من الوصول للمستشفيات، وكذلك لتنقل الطواقم الطبية.كما وستغلق الضفة وغزة بمناسبة يوم "قيام دولة اسرائيل" اعتبارا من2019/05/07 الساعة 12:00 منتصف الليل حتى 2019/05/09 منتصف الليل.

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