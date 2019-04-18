صلاح, وميسي, يُزينان, التشكيل, المثالي, لجولة, دوري, الأبطال,

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشكيل جولة الإياب للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء المنافسات أمس الأربعاء.

وانتهى الدور ربع النهائي، إلى تأهل برشلونة وليفربول، إلى المربع الذهبي ليلتقيا سويًا في مباراة مثيرة.وفي المباراة الأخرى من نفس الدور، يصطدم أياكس الهولندي بفريق توتنهام الإنجليزي.وشهد التشكيل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومواطنه سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.ويعتبر التشكيل المُختار هو الأفضل في الجولة، وفقًا لما حققه اللاعبون في مباريات الإياب، والنقاط التي جمعوها في "فانتازي دوري الأبطال".وجاء التشكيل المثالي للجولة كالتالي:حراسة المرمى: تير شتيجن.خط الدفاع: جوردي ألبا - فان ديك - ألكسندر أرنولد.خط الوسط: سترلينج - ماني - دي بروين- سون - محمد صلاح.خط الهجوم: أجويرو - ميسي.